وقف سير دعاوي ضد مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب والمستشار القانونى للاهلى

قررت المحكمة الاقتصادية، وقف سير 6 دعاوي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاسبق، مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف وذلك لحين الفصل في رد هيئة المحكمة.

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.