مياة سوهاج: 122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات وشبكات مياه الشرب وصرف وصحى

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جانب من الاتفاق
جانب من الاتفاق

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان مؤسسات المجتمع المدنى دفعت بتمويل بقيمة 122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى وشبكات مياه شرب ودق ابار مياه ارتوازية لخدمة 133 الف أسرة مستفيدة بمحافظة سوهاج.
واوضح رئيس مياه سوهاج ان مؤسسات المجتمع المدنى والتى يبلغ عددها 49 جمعية خيرية قامت بتنفيذ شبكات مياه شرب بطول 205 كم ودق 18 بئر ارتوازى بطاقة تصميمية تبلغ 18 الف متر مكعب لكل يوم هذا بالاضافة إلى تنفيذ 8900 وصلات مياه شرب وصرف صحى بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية  والتى تتوافر بها عدة شروط منها الا تزيد مساحة العقار عن 150  متر والا يكون النشاط غير المنزلي والا يزيد قطر الوصلة عن 1 بوصة والا يكون للمستفيد اى اشتراك اخر.

الشرب والصرف الصحي المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة رئيس مجلس إدارة رئيس مياه سوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف محمد صلاح مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

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