نقيب أطباء الأسنان: النقابات المهنية تمثل ملايين من الشعب المصري وكلنا ضد التهجير

قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أننا نجتمع اليوم كمثلي مجالس 10 نقابات مهنية منتخبة انتخاب حر مباشر، حيث أننا نمثل الملايين من الشعب المصري.

وأضاف نقيب أطباء الأسنان خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه النقابات المهنية لرفع تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ولدعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية، إنه رفم أن النقابات غير مهنية بالعمل السياسي إلا أنه هذا الموضوع يمس الأمن القومي المصري، وهو يمسنا جميعآ.

وأكد رفض ممثلي النقابات المهنية لتصريحات ترامب، وتحرك النقابات المهنية لإبلاغ الجهات المختصة بهذا الموقف، موضحا أنه سيتم عمل اجتماعات تنسيقية بين النقابات للتعامل مع أي مستجدات وخاصة في حالة إصرار الرئيس الأمريكي ترامب علي موقفه، وتمهيدا وتجهيز الأعضاء لكيفية التحرك في مواجهة السيناريوهات