تدريب 100 معلم ضمن البرنامج التدريبى قادة المناخ بشركة مياه أسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد خطة عملها في مبادرة عقول واعدة مستقبل أخضر تمكين قادة المناخ الصغار المنبثقة من مبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة خلال الشراكة بين شركة المياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بإدارات ساحل سليم وأبنوب وأسيوط

وأكد المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على أن مواصلة الشركة للرحلة التدريبية جاء من خلال قيام أبناء الشركة بالتعاون مع أبناء مديريات التربية والتعليم بالمراكز المستهدفة بتدريب عدد 100 معلم تحت إشراف شركة إينوفت للتعليم برعاية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ممثلة في ريمون شكرى مسئول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف.

واستهدفت ورش العمل المقامة عدد (4) ورش على مستوى مراكز (أسيوط، ساحل سليم، أبنوب) تدريب المعلمين لكيفية الخروج بمبادرة ابتكارية تحمل فكر إيجابي لمواجهة المشكلات الحياتية التي تتعلق بالتغييرات المناخيه تحت إشراف يتم اضافه مديريه التربيه والتعليم باسيوط استعدادا لترشيح ثلاث مدارس من كل محافظة من المحافظات المقامة فيها المبادرة (أسوان، الأقصر، أسيوط) للمسابقة المقامة وتنفيذ المبادرة الفعالة بصورة فعلية على أرض الواقع من خلال المتابعة وتحت أشراف ممثلى منظمة الأمم المتحدة يونسيف ومشرفين شركة المياه لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.