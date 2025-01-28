محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لبحث شكاواهم وتلبية احتياجاتهم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

جاء اللقاء بهدف مناقشة شكاوى ومتطلبات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، والعمل على إيجاد حلول فعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، إلى جانب سامح شبل وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الفيوم وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ إجراءات فورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك توفير مساعدات مالية وعينية، والنظر في إمكانية ضم هذه الفئات إلى برنامج "تكافل وكرامة". كما أكد على أهمية التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مشروعات صغيرة تُساهم في تحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر.

وأشار الأنصاري إلى ضرورة توفير كراسي متحركة لبعض الحالات ذات الاحتياجات الخاصة، بجانب تجهيز مشروعات صغيرة تدر دخلًا للأسر الأكثر احتياجًا. كما استعرض المحافظ دراسة مطالب الأسر بشأن توفير وحدات سكنية لهم أو استكمال تشطيبات الوحدات السكنية البديلة بمنطقة دمو، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك المخصصة لهذه الفئات، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعكس هذا اللقاء اهتمام محافظة الفيوم بتعزيز دورها الاجتماعي والإنساني، والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.