نقابة المحامين: سنحارب مجرمي الحرب على غزة جنائيًا ودوليًا

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال سعيد عبدالخالق وكيل نقابة المحامين، إن نقابة المحامبن المصريين كانت دائما ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة.

وأضاف " عبدالخالق" في مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة الصحفيين وبمشاركة 10 نقابات مهنية لدعم الموقف الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أنه لن نسمح بالمساس بحقوق الأشقاء خاصة حق العودة.

وأعلن رفض النقابة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتجاهل حقوقهم المشروعة، مؤكدا تأييده للموقف الرسمي الوطني الرافض للتهجير.

وأكد أن النقابة ستلاحق مجرمي الحرب فى غزة جنائيًا في مختلف المحفل الدولية، مشيرًا إلى أننا سنتحمل النتائج والتحديات، ولن نتنازل عن اي من ثوابتنا المصرية أو العربية، ولن نسمح  بان يفرض علينا واقع لا نريده.

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نقابة المحامين: سنحارب مجرمي الحرب على غزة جنائيًا ودوليًا

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