التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى لمحافظات جنوب الصعيد بسوهاج

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أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أهمية تعزيز وتطوير المهارات والقدرات  العلميه والعملية لطلاب التعليم الفنى وفق احدث النظم العالمية والدولية فى مجال التعليم وذالك تنفيذا لخطه الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفنى اتساقا مع رؤيه مصر ٢٠٣٠.

جاء ذالك خلال متابعته فاعليات  التصفيات النهائية لمسابقه أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى ومدارس  التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقيه لمحافظات جنوب الصعيد ( سوهاج - أسوان - الاقصر - قنا- اسيوط الوادى الجديد ) التى تنظمها الإدارة المركزية  لمدارس التعليم الفنى والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع الإتحاد العام لطلاب مدارس الجمهوريه، تحت إشراف أيمن شمس مدير عام التعليم الفنى وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذيه وايهاب عبد العزيز موجه عام التربية الاجتماعية ونيفين فاروق مسؤل الاتحادات الطلابية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج والتى تستضيفها محافظة سوهاج على أرض مدرسه سوهاج الثانويه الصناعيه بنات ومدرسة سوهاج الثانويه الفندقيه بحى الكوثر بسوهاج  ومدرسة سوهاج الثانويه الزراعيه بسوهاج ومدرسة سوهاج الثانويه التجاريه بنات بسوهاج،  يتنافس خلالها ١٢٠ طالب وطالبة  على مستوى محافظات جنوب الصعيد فى مختلف التخصصات ( الكهرباء - الزخرفه والديكور- والملابس الجاهزة - والتصنيع الغذائي - والالكترونيات )

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