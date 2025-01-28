نقيب المهندسين: تشكيل لجنة متخصصة لوضع استراتيجية لإعادة إعمار غزة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إننا نجتمع اليوم كنقابات مصرية للرفض القاطع والإدانة الشديدة للتصريحات التي صدرت من الرئيس الأمريكي ترامب التي تضمنت تهديدات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، وتعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءً على السيادة الوطنية للدول العربية.

واضاف النبراوي، خلال كلمته في مؤتمر الصحفيين ل10 نقابات مهنية، أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة تتعلق بحقوق أصيلة لشعب مُحتل يجب أن يعود إلى أرضه، وليس تهجيره قسريًا أو محاولة تصفية القضية بإجراءات تهدد أمن واستقرار المنطقة، كما نشيد بالصمود الملهم للشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه في ظل الحرب الغاشمة من الكيان الصهيوني.

وتابع: نثمن دور الدولة المصرية الذي عبر وضوح عن رؤية للدولة المصرية والشعب المصري، في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الذي شدد على أن الحل العادل للدولة الفلسطينية هو وجه حق، واي محاولة للالتفاف على هذه الحقوق ستواجه برفض قاطع من أي الشعوب الحرة.

وأعلن نقيب المهندسين أنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء والمهندسين، لوضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لأهلنا في فلسطين، لأن إعادة الإعمار هي المساندة الحقيقة في هذا الوقت.