لتعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية

أخبار مصر
وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥، مع " توماس جريمينجر" المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية GCSP.

وأشاد وزير الخارجية، بالتعاون القائم والممتد بين مصر ومركز جنيف للسياسة الأمنية في مجال التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عملية للتدريب من خلال برامج المركز المختلفة التي تهدف بالأساس لتعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي، حيث تعد مصر أحد الأعضاء المؤسسة للمركز والذي يتألف من ممثلين عن ٥٥ دولة ومؤسسة وطنية ودولية.

وزير الخارجية في مركز جنيف للسياسة الأمنية 

وأعرب وزير الخارجية، عن رغبته في دفع التعاون القائم مع المركز  ليشمل آفاق جديدة مع مختلف المراكز والهيئات المصرية المعنية ببناء القدرات ونقل الخبرات، لا سيما المعهد الدبلوماسي ومراكز الأبحاث المصرية ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشيرا إلى التطلع لأهمية تطوير البرامج التدريبية لتواكب معطيات العصر، لا سيما المتعلقة بموضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإدارة الأزمات والتحديات الأمنية الطارئة.

من جانبه أعرب مدير المركز، عن امتنانه للجهد البناء مع الحكومة المصرية واستعداد المركز لدراسة مقترحات تطوير أطر التعاون القائم في المستقبل القريب.

الحكومة المصرية وزير الخارجية مركز جنيف للسياسة الامنية الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي تعزيز السلام

الأكثر قراءة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء

وقف سير دعاوي ضد مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب والمستشار القانونى للاهلى

نقيب أطباء الأسنان: النقابات المهنية تمثل ملايين من الشعب المصري وكلنا ضد التهجير

أمين عام نقابة التجاريين: العودة حق والإعمار واجب وطني على كل عربي

الأوقاف تعلن عن وظيفة "مدير مديرية "من المستوى أ.. تعرف على شروط التقديم

نقابة المحامين: سنحارب مجرمي الحرب على غزة جنائيًا ودوليًا

مسرحية "بني آدم" لأحمد حلمي تكتسح السوشيال ميديا وتتصدّر التريند في موسم الرياض