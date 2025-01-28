300 ألف دولار.. تفاصيل ظهور محمد هنيدي في برنامج رامز جلال الجديد

الفجر الفني
محمد هنيدي
محمد هنيدي

تجري مفاوضات حاليا مع النجم محمد هنيدي للظهور كضيف في برنامج رامز جلال الجديد، مقابل 300 ألف دولار، وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن إعداد البرنامج قابل هنيدي خلال بروفات المسرح التي يعدها حاليا بالقاهرة قبل انطلاق عروضها بالمملكة العربية السعودية، وتم الاتفاق على تفاصيل ظهوره في البرنامج.

 

 

بالإضافة إلى محمد هنيدي، تم الاتفاق مع الفنان نور خالد النبوي على مبلغ 60 ألف دولار مقابل ظهوره، بينما ستحصل الفنانة رزان جمال على 100 ألف دولار. 

 

 

 

أبرز ضيوف البرنامج: 

 

من المقرر أن يتم تصوير البرنامج في الرياض، ويعتبر هنيدي من أبرز الأسماء التي ستظهر في العمل، إلى جانب مجموعة من النجوم مثل هنا الزاهد وفيفي عبده وزينة والأتربي. يعد وجود هذه الأسماء الكبيرة إضافة قوية للبرنامج، الذي أصبح معروفا بتقديم محتوى مثير ومليء بالمفاجآت.

 

 

آخر أعمال رامز جلال: 

 

 

كان آخر أعمال رامز جلال هو فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي شارك في بطولته عدد من النجوم مثل تارا عماد ونسرين طافش وحمدى الميرغني وبيومي فؤاد. الفيلم حقق نجاحا كبيرا وأظهر قدرة رامز على تقديم محتوى متنوع يجذب مختلف شرائح الجمهور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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