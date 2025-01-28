محافظ الغربية يتفقد اللمسات النهائية لمركز خدمات مصر

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اللمسات الأخيرة لمركز خدمات مصر والذي تقوم بتنفيذه وزارة التخطيط، والذي يُعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وأكد المحافظ أن المركز يهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية في مكان واحد، لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الوقت والجهد من خلال منظومة الشباك الواحد، جاء ذلك بحضور العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، المهندس تامر رفيق بوزارة التخطيط.

وأشار المحافظ أن المركز يمثل نموذجًا مبتكرًا لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يخفف عن المواطنين أعباء التنقل بين المصالح المختلفة. وأوضح أن المركز يقدم حزمة شاملة من الخدمات، تشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري، إصدار وتجديد الأوراق الرسمية من الأحوال المدنية،خدمات المرور المختلفة، استخراج الجوازات والتصاريح الخاصة بالسفر، استخراج الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، خدمات السجل التجاري،الاستعلامات والخدمات التأمينية، تسديد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا.

وأكد الجندي أن هذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية، ويُعد نموذجًا للميكنة ورقمنة الخدمات لتسهيل وصول المواطنين إلى كافة الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.

كما أضاف المحافظ إلى أن المركز يقع في موقع استراتيجي مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المحافظة ويسهم في تسهيل حركة المواطنين بعد افتتاحه، كما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة وتيسيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.