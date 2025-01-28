شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتعاون مع نادي "إنرويل الإسكندرية كابيتال" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

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بوابة الفجر

 

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدًا من أعضاء نادي "إنرويل الإسكندرية كابيتال" لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وتناول اللقاء استعراض آليات التعاون لدعم الأسر محدودة الدخل، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة من خدمات المياه. وأسفر النقاش عن مساهمة النادي في سداد تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر في قرى ريف المنتزه، كجزء من جهود الجانبين لتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.

وأكد المهندس أحمد جابر على أهمية الشراكة بين الشركة والمجتمع المدني، مشددًا على دورها في تحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول خدمات المياه لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أثنى وفد النادي على دور الشركة في دعم المشروعات التنموية ومساندة المبادرات المجتمعية، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتعزيز شراكاتها مع الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وتحقيق رؤيتها في تحسين جودة الحياة لسكان المحافظة.

 

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