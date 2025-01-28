مدير تعليم الفيوم: تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال لتطبيق الأساليب الحديثة في التدريس داخل قاعات الروضة

قام الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بمتابعة فعاليات البرنامج التدريبي "التدريس باستخدام رواية القصة وتنمية مهارات القراءة لطفل الروضة"، الذي يهدف إلى تعزيز مهارات معلمات رياض الأطفال في كيفية استخدام القصة كأداة تعليمية لتحفيز الإبداع وتنمية مهارات القراءة لدى الأطفال.

وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومسئولى التدريب وتوجيه رياض الأطفال، بقاعة التدريب بمدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم، وقاعة التدريب بمدرسة عين شمس الثانوية للبنات بغرب الفيوم.

وقد أكد الدكتور قبيصي على أهمية هذا التدريب في إثراء معارف ومهارات معلمات رياض الأطفال، مشيرًا إلى أن التدريس باستخدام القصة يعزز من قدرة الأطفال على الأستماع والفهم وتنمية الخيال والمفردات اللغوية لديهم، كما أضاف أن القصة تساعد الأطفال في التعرف على القيم الاجتماعية والأخلاقية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تشكيل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة في التدريس داخل قاعات رياض الأطفال، مؤكدًا على دور معلمات رياض الأطفال في بناء أساس قوي لمهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال في مرحلة مبكرة.

حيث بدأ البرنامج التدريبي اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير وينتهي الخميس 6 فبراير 2025.

ويحتوي البرنامج على ثلاث حقائب تدريبية وهى

الحقيبة الاولى " رواية القصة" تبدأ من الثلاثاء ٢٨ / 1 إلى الخميس 30/1 / 2025

وتناولت الحقيبة الآتي:

تعريف القصة وأهميتها وأهدافها، ودور القصة في تنمية مهارات اللغة، ودور القصة في تنمية مهارات ما قبل الكتابة ودور القصة في تنمية الوعي البصري.



الحقيبة الثانية تحت عنوان " الوعي الصوتي" من السبت 1/ 2 إلى الاثنين 3 /2 /2025



الحقيبة الثالثة تحت عنوان " التقييم التكويني" من الثلاثاء الموافق 4 / 2 إلى الخميس 6 /2 /2025

وأوضح "دكتور قبيصي" أن المديرية ستواصل دعم مثل هذه البرامج التدريبية، من أجل توفير بيئة تعليمية ملائمة ومتميزة للأطفال، بما يسهم في تحقيق أهداف التعليم المبكر للأطفال، من خلال تنمية مهارات التدريب والتدريس واستراتيجيات التدريس الحديثة، وتهيئة بيئة تعليمية ممتعه وجاذبة للأطفال للتعليم والتعلم.

كما تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بتوجيه رياض الأطفال بالمديرية والإدارات التعليمية، وإدارة التدريب بالمديرية، وذلك على التنظيم الجيد للبرنامج التدريبي على مستوى المحافظة.

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