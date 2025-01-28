مدير تعليم الفيوم: تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال لتطبيق الأساليب الحديثة في التدريس داخل قاعات الروضة

محافظات
وكيل التعليم
وكيل التعليم

قام الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بمتابعة فعاليات البرنامج التدريبي "التدريس باستخدام رواية القصة وتنمية مهارات القراءة لطفل الروضة"، الذي يهدف إلى تعزيز مهارات معلمات رياض الأطفال في كيفية استخدام القصة كأداة تعليمية لتحفيز الإبداع وتنمية مهارات القراءة لدى الأطفال.

 

وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومسئولى التدريب وتوجيه رياض الأطفال، بقاعة التدريب بمدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم، وقاعة التدريب بمدرسة عين شمس الثانوية للبنات بغرب الفيوم.

 

وقد أكد الدكتور قبيصي على أهمية هذا التدريب في إثراء معارف ومهارات معلمات رياض الأطفال، مشيرًا إلى أن التدريس باستخدام القصة يعزز من قدرة الأطفال على الأستماع والفهم وتنمية الخيال والمفردات اللغوية لديهم، كما أضاف أن القصة تساعد الأطفال في التعرف على القيم الاجتماعية والأخلاقية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تشكيل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية.

 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة في التدريس داخل قاعات رياض الأطفال، مؤكدًا على دور معلمات رياض الأطفال في بناء أساس قوي لمهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال في مرحلة مبكرة.

 

حيث بدأ البرنامج التدريبي اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير وينتهي الخميس 6 فبراير 2025.

ويحتوي البرنامج على ثلاث حقائب تدريبية وهى 
الحقيبة الاولى " رواية القصة" تبدأ من الثلاثاء ٢٨ / 1 إلى الخميس 30/1 / 2025
وتناولت الحقيبة الآتي:
تعريف القصة وأهميتها وأهدافها، ودور القصة في تنمية مهارات اللغة، ودور القصة في تنمية مهارات ما قبل الكتابة ودور القصة في تنمية الوعي البصري.
 

الحقيبة الثانية تحت عنوان " الوعي الصوتي" من السبت 1/ 2 إلى الاثنين 3 /2 /2025
 

الحقيبة الثالثة تحت عنوان " التقييم التكويني" من الثلاثاء الموافق 4 / 2 إلى الخميس 6 /2 /2025

وأوضح "دكتور قبيصي" أن المديرية ستواصل دعم مثل هذه البرامج التدريبية، من أجل توفير بيئة تعليمية ملائمة ومتميزة للأطفال، بما يسهم في تحقيق أهداف التعليم المبكر للأطفال، من خلال تنمية مهارات التدريب والتدريس واستراتيجيات التدريس الحديثة، وتهيئة بيئة تعليمية ممتعه وجاذبة للأطفال للتعليم والتعلم.

كما تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بتوجيه رياض الأطفال بالمديرية والإدارات التعليمية، وإدارة التدريب بالمديرية، وذلك على التنظيم الجيد للبرنامج التدريبي على مستوى المحافظة. 

 

تعليم الفيوم: عرض روايات من تأليف طلاب الفيوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025م

IMG-20250128-WA0143
IMG-20250128-WA0143
IMG-20250128-WA0141
IMG-20250128-WA0141
IMG-20250128-WA0142
IMG-20250128-WA0142
IMG-20250128-WA0139
IMG-20250128-WA0139
IMG-20250128-WA0140
IMG-20250128-WA0140
الفيوم تعليم الفيوم برنامج تنمية مهارات معلمين رياض الاطفال

مواد متعلقة

حريق بمزرعة دواجن بقرية الفراسة في الفيوم

حبل الارجوحة ألتف حول رقبتها.. وفاة طفلة خنقا أثناء لهوها بالفيوم

السكرتير العام للفيوم في زيارة مفاجئة يتابع انتظام العمل في مجلس مدينة طامية

إزالة فورية لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمركز طامية بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات

تعليم الفيوم: عرض روايات من تأليف طلاب الفيوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025م

32 طالب وطالبة بالفيوم حققوا أفضل مشاركة علي مستوي الجمهورية في مسابقة الرسم والتصوير

نجاة طالب ثانوي من الموت بعد سقوطه من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

تطورات مثيرة تنتظر صفقة الأهلي الجديدة ديريك كوتيسا هل ينضم قريبًا؟

كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

لأول مرة..أحمد فهمي يكشف مرضه

وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها

رشاد المتولي يقود تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

شبانة: فرص بقاء معلول قائمة بالرغم من إعلانه الرحيل رسميا

الوزير محمد صلاح: نعمل على الاستثمار الجيد للأصول وزيادة توطين تكنولوجيات التصنيع