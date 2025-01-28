«والله ما في غيرها».. أحمد الشرع يكسر البروتوكول ليقدم زوجته لأول مرة

بداية غير تقليدية: المرأة والسياسة بمزاحٍ خفيف

تظل المرأة العربية تمثل عنصرًا قويًا يفرض حضوره، حتى في أكثر المواقف الرسمية. وإن كانت المزحة الخفيفة حول الزوجة الثانية حديث العائلات، فإنها اليوم امتدت إلى ساحات السياسة والبروتوكولات الرسمية. "والله واحدة ما في غيرها"، عبارة قالها أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، ليكسر بها حاجز الرسمية خلال تقديم زوجته لطيفة الشرع لأول مرة في حدث عام، في لقاء جمعه بوفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة.

حدث استثنائي: تقديم زوجة قائد الإدارة السورية الجديدة

في خطوة غير مألوفة، قدم أحمد الشرع زوجته لطيفة الشرع خلال لقائه وفدًا نسائيًا من الجالية السورية في الولايات المتحدة. الحدث الذي وصفه البعض بـ "الاستثنائي" نقل تفاصيله موقع "تلفزيون سوريا"، حيث استقبل الشرع الوفد إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني.

مفاجأة اللقاء: كسر الصورة النمطية

ما أدهش الجميع كان تقديم الشرع لزوجته، التي وصفها الدكتور عبدالحفيظ شرف، أحد الحاضرين، بأنها شابة محجبة ترتدي اللباس السوري التقليدي للمحجبات. الشرع مازح الوفد النسائي قائلًا: "هي واحدة ما في غيرها، وما تسمعوه على السوشيال ميديا مجرد إشاعات"، ليكسر بذلك النمطية التي تحيط عادة بالمناسبات الرسمية.

موقف متوازن: احترام الحريات الشخصية

لم تقتصر كلمات الشرع على المزاح فقط، بل استغل الموقف ليؤكد على موقفه من قضايا الحرية الشخصية. صرح قائلًا: "لبس الحجاب أو النقاب أو عدمه هو حرية شخصية يجب أن يحترمها الجميع"، مشددًا على أن الدولة يجب أن تحمي هذه الحريات دون التدخل فيها.

المرأة السورية: ركيزة البناء والتنمية

الشرع لم يكتفِ بالحديث عن الحريات الشخصية فقط، بل أشاد بدور المرأة السورية في بناء المجتمع، واصفًا إياها بـ "العنصر الفاعل" في جميع مراحل إعادة الإعمار. كما استمع لمقترحات الوفد النسائي، التي شملت تعيين سيدات في مناصب قيادية لتمثيل الإدارة السورية دوليًا، مؤكدًا أن الكفاءة ستكون معيار التعيينات دون تمييز.

إعادة بناء الدولة: التحديات والطموحات

تطرق الشرع خلال اللقاء إلى التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة، من فرض الأمن وتحسين الخدمات إلى رسم خارطة طريق لمستقبل البلاد. وأكد على أهمية التكاتف بين جميع مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة ليست خيارًا بل ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.

استقبال بروتوكولي يعكس تطورًا ملحوظًا

الوفد النسائي، الذي ضم شخصيات بارزة من الجالية السورية، حظي باستقبال رسمي مميز. أُرسلت سيارات رسمية لنقلهم من الفندق إلى القصر، في خطوة تعكس تطور البروتوكولات داخل الإدارة السورية الجديدة. ووفقًا لعبدالحفيظ شرف، فإن هذه التفاصيل أظهرت حرص الإدارة على تحسين صورتها الدولية واعتماد أعراف دبلوماسية متجددة.