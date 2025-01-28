محافظ الدقهلية: تسليم 16582كارت تكافل وكرامة للمستحقين من ابناء المحافظة

محافظات
اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، البدء في توزيع 16582 كارت تكافل وكرامة للحالات المستحقة من أبناء المحافظة، ليصل اجمالي كروت تكافل وكرامة للمستحقين بالدقهلية 245597 وأكد أن خدمات تكافل وكرامة تصل للمستحقين، الذين يتم تحديدهم من خلال منظومة إلكترونية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن حالات الربط الجديدة لحالات تكافل وكرامة، تعد إضافة كبيرة لأبناء الدقهلية، لتستفيد منه الحالات الانسانية التى تم ربطها على البرنامج، للحصول على الدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير برامج الحماية والرعاية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والإجتماعية.

من جهتها قالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، إن المديرية بدأت في توزيع 16582 كارت فيزا تكافل وكرامة، على الإدارات الإجتماعية التابعة لها، وتقوم الإدارات الإجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تسليم كروت تكافل وكرامة الجديدة للمستحقين الذين تم ربطهم على البرنامج من أبناء الدقهلية، وأوضحت أن المستحقين يتم اختيارهم عن طريق عمل بحث اجتماعي ميداني بواسطة مسئولي التضامن، وتسجيله على المنظومة الإلكترونية لتكافل وكرامة، التي تحدد إلكترونيا مدى الإستحقاق من عدمه.

تأتي هذه الإجراءات في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الدعم اللازم للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية  والأكثر احتياجا، والعمل المستمر من اجل بناء الإنسان، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

أبناء المحافظة التضامن الاجتماعى أبناء الدقهلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق طارق مرزوق محافظ الدقهلية فيزا تكافل وكرامة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

تحت اشراف وكيل زراعة الدقهلية.. صرف حصص الاسمدة للمزراعين بعد زيادة الكميات بجمعية الستاموني

مراقبة الأغذية توصى بغلق 86 منشأة لخطورتها على الصحة العامة بالدقهلية

محافظ الدقهلية: 3000 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر

950 ألف جنيه قروض دون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

اسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 28-1 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 28-1 -2025 في محافظة الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

تطورات مثيرة تنتظر صفقة الأهلي الجديدة ديريك كوتيسا هل ينضم قريبًا؟

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

كريم رمزي: بيراميدز يستفسر عن قانونية مشاركة جراديشار صفقة الأهلي الجديدة

لأول مرة..أحمد فهمي يكشف مرضه

شبانة: فرص بقاء معلول قائمة بالرغم من إعلانه الرحيل رسميا

رشاد المتولي يقود تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها