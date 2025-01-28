السكرتير العام للفيوم في زيارة مفاجئة يتابع انتظام العمل في مجلس مدينة طامية

تفقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم المركز التكنولوجي لمجلس مدينة طامية في جولة مسائية له، حيث تفقد سيادته الإدارة الهندسية بالوحدة، لمتابعة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، رافقه خلالها الأستاذ سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القري.



وأوضح السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إن العمل بالمراكز التكنولوجية في كل مراكز المحافظة، وفي ديوان عام المحافظة، يستمر يوميا حتى الساعة الثالثة عصرا، بكامل الطاقة من عدد الموظفين والعاملين، لتسهيل عملية استلام الملفات المقدمة من المواطنين للتصالح على البناء المخالف على الأراضي الزراعية.



كما استمع السكرتير العام، لشرح من رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجي ومدير إدارة المتغيرات المكانية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.

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