السكرتير العام للفيوم في زيارة مفاجئة يتابع انتظام العمل في مجلس مدينة طامية

محافظات
بوابة الفجر

تفقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم المركز التكنولوجي لمجلس مدينة طامية في جولة مسائية له، حيث تفقد سيادته الإدارة  الهندسية بالوحدة، لمتابعة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، رافقه خلالها الأستاذ  سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القري. 


وأوضح السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إن العمل بالمراكز التكنولوجية في كل مراكز المحافظة، وفي ديوان عام المحافظة، يستمر يوميا حتى الساعة الثالثة عصرا، بكامل الطاقة من عدد الموظفين والعاملين، لتسهيل عملية استلام الملفات المقدمة من المواطنين للتصالح على البناء المخالف على الأراضي الزراعية.


كما استمع السكرتير العام، لشرح من رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجي ومدير إدارة المتغيرات المكانية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

السكرتير المساعد للفيوم يلتقي أهالي مركز إطسا لبحث مطالبهم وشكاواهم

IMG-20250128-WA0110
IMG-20250128-WA0110
IMG-20250128-WA0108
IMG-20250128-WA0108
IMG-20250128-WA0109
IMG-20250128-WA0109
IMG-20250128-WA0106
IMG-20250128-WA0106
IMG-20250128-WA0107
IMG-20250128-WA0107
IMG-20250128-WA0104
IMG-20250128-WA0104
IMG-20250128-WA0105
IMG-20250128-WA0105
IMG-20250128-WA0102
IMG-20250128-WA0102
IMG-20250128-WA0103
IMG-20250128-WA0103
IMG-20250128-WA0101
IMG-20250128-WA0101
الفيوم السكرتير العام السكرتير العام للفيوم زيارة مفاجئة انتظام العمل مجلس مدينة طامية المركز التكنولوجي

مواد متعلقة

إزالة فورية لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمركز طامية بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات

تعليم الفيوم: عرض روايات من تأليف طلاب الفيوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025م

32 طالب وطالبة بالفيوم حققوا أفضل مشاركة علي مستوي الجمهورية في مسابقة الرسم والتصوير

نجاة طالب ثانوي من الموت بعد سقوطه من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم

تعليم الفيوم تحصد مركز رابع جمهورية فى مسابقة الأبحاث فى تاريخ الفن

انتحلوا صفة ضباط.. القبض على تشكيل عصابي تقوده سيدة و12 رجلًا لسرقة منزلها في الفيوم

القبض على طالب جامعي دهس مهندسه أسفل عجلات ملاكي أمام نادي قارون بالفيوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

تطورات مثيرة تنتظر صفقة الأهلي الجديدة ديريك كوتيسا هل ينضم قريبًا؟

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

كريم رمزي: بيراميدز يستفسر عن قانونية مشاركة جراديشار صفقة الأهلي الجديدة

لأول مرة..أحمد فهمي يكشف مرضه

شبانة: فرص بقاء معلول قائمة بالرغم من إعلانه الرحيل رسميا

رشاد المتولي يقود تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها