الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل رئيس الجمعية الفرنسية بفرع العلمين الجديدة

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها في مدينة العلمين الجديدة، الطبيب   الدكتور علاء الغنيمي، رئيس الجمعية الفرنسية،  لجراحات المسالك البولية للاطفال ورئيس قسم جراحة المسالك البولية للاطفال بمستشفي "روبرت دبيري" الجامعي.

 وقام الدكتور الغنيمي بجولة تفقدية رافقه خلالها، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية شملت مستشفى الأكاديمية والعيادات الخارجية ومستشفى طب الأسنان، ومعامل الصيدلة حيث اطلع على أحدث التجهيزات والمعدات الطبية  


وفي إطار الزيارة، تم افتتاح غرفة عمليات جديدة، تحمل اسم الطبيب العالمي الدكتور علاء الغنيمي، وذلك تقديرًا لدوره البارز وإسهاماته القيمة في  المجال الطبي.


وفي غضون ذلك أعرب الدكتور الغنيمي عن سعادته بهذا التكريم، وقال: "إنه لشرف كبير لي أن يطلق اسمي على غرفة عمليات  في هذا الصرح العلمي المتميز، مشيدًا  بالجهود التي تبذلها الأكاديمية بفرعها في العلمين الجديدة في تحسين الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمرضى.

 وأشاد "الغنيمي" بتجهيزات غرفة العمليات، وقال إنها علي مستوي عالمي، متوجهًا بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية علي هذه اللافتة

وأعرب إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن اعتزازه  بزيارة   الدكتور علاء الغنيمي  لفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا أن  الدكتور "الغنيمي" رمز للتميز والإبداع واحد أهم الاسماء اللامعة في المجال الطبى.


و أشاد "عبد الغفار"  بالإسهامات القيمة التي قدمها الدكتور الغنيمي، واسهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضى حول العالم،  وقال: أن إطلاق إسم الدكتور "علاء الغنيمي"  على احدث غرفة عمليات بمستشفي الأكاديمية خطوة تعكس تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلها الخبير  العالمي في خدمة الإنسانية".


وشهدت الزيارة حضور  السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب  الدكتور  محمود محمد الزلباني عميد القطاع الطبي بفرع الأكاديمية بالعلمين، الدكتور محمد هشام عميد كلية الطب البشري بالأكاديمية، الدكتور طارق محمود  عميد كلية طب الأسنان بالفرع، الدكتور أحمد سعد  مدير إدارة المستشفيات بالأكاديمية فرع العلمين والعمداء ومراكز المسؤولية بالأكاديمية.

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