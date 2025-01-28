جامعة الأقصر تشارك في فعاليات منتدى دندرة الثقافي التاسع بإقامة معرض للفنون التشكيلية

شاركت جامعة الأقصر في فعاليات منتدى دندرة الثقافي التاسع بإقامة معرض للفنون التشكيلية، وذلك تحت رعاية الدكتوره صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

وشهد افتتاح المعرض الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافي، والدكتورة منال محمد مبارك، قوميسيير عام المعرض، وعدد من الفنانين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، والعشرات من زوار المعرض.

ويأتي معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات منتدى دندرة الثقافي التاسع تحت عنوان "الوعي مدخَلُ العقل لإدراكِ فَهِيْمٍ"، وذلك بمشاركة ٢٥ فنانًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وخريجي كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

IMG-20250128-WA0124

IMG-20250128-WA0123

IMG-20250128-WA0122

IMG-20250128-WA0121

IMG-20250128-WA0120

IMG-20250128-WA0119

IMG-20250128-WA0118

IMG-20250128-WA0117