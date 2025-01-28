إزالة فورية لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمركز طامية بالفيوم

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الحملة
الحملة

قامت اليوم الثلاثاء، الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

 

جاء ذلك بمتابعة سالم فتيح، رئيس مجلس المدينة، وتحت إشراف المهندس ناجي سعد،نائب رئيس مجلس المدينة  لشئون القري، فى تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف بالبناء داخل الحيز العمراني بمساحه 120م تقريبا خلف المقابر بزمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

 

وفي هذا السياق أكد سالم فتيح، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

 

كما شدد رئيس مجلس المدينة، علي تكثيف حملات المرور الميداني بقرى المركز والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين. 

 

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