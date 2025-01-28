وكيل أوقاف بالفيوم يجتمع بمديري الإدارات الفرعية بالمديرية للوقوف على أهم المستجدات بالعمل الإداري والدعوي

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمود الشيمي،وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية، بديوان عام المديرية؛ وذلك للوقوف على أهم المستجدات بالعمل الإداري والدعوي، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه بعض الإدارات،ووضع خطط وبرامج لأهم وأبرز الأنشطة القرآنية والدعوية والدروس والقوافل بالمساجد، وأيضًا المشاركات الدعوية بالتعاون مع مؤسسات المحافظة.

 

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية للتواصل المستمر وعقد لقاءات واجتماعات مع السادة مديري الإدارات الفرعية.

كما أكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، على تنفيذ جميع تعليمات الوزارة، وتكثيف المرور على المساجد،ومتابعة الأنشطة الدعوية والقرآنية،والانضباط الإداري، وحسن التعامل مع رواد المساجد؛ لأننا نحمل رسالة وأمانة وهي التبليغ عن الله وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 

 

وكيل أوقاف الفيوم: الإسراء والمعراج هى رحلة الأمل المتجدد في نفوس المؤمنين بالسعة بعد الضيق والفرج بعد الشدة

IMG-20250128-WA0178
IMG-20250128-WA0178
IMG-20250128-WA0179
IMG-20250128-WA0179
IMG-20250128-WA0174
IMG-20250128-WA0174
IMG-20250128-WA0175
IMG-20250128-WA0175
IMG-20250128-WA0176
IMG-20250128-WA0176
IMG-20250128-WA0177
IMG-20250128-WA0177
IMG-20250128-WA0173
IMG-20250128-WA0173
الفيوم أوقاف الفيوم وكيل أوقاف الفيوم اجتماع مديرى الادرات الفرعية

مواد متعلقة

لليوم الثالث تواصل فعاليات الدورة التثقيفية التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومي رقم (1)

ضبط عاطل بتهمه ابتزاز ارمله بمركز سنورس في الفيوم

توزيع 485 لحاف وبطانية ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" بالفيوم

محافظ الفيوم تضافر كافة الجهود والجدية فى العمل لاسترداد كافة أراضي أملاك الدولة

مدير تعليم الفيوم: تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال لتطبيق الأساليب الحديثة في التدريس داخل قاعات الروضة

حريق بمزرعة دواجن بقرية الفراسة في الفيوم

حبل الارجوحة ألتف حول رقبتها.. وفاة طفلة خنقا أثناء لهوها بالفيوم

السكرتير العام للفيوم في زيارة مفاجئة يتابع انتظام العمل في مجلس مدينة طامية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

عاجل - الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح التفاصيل

ريم البارودي تكشف عن البرومو التشويقي لـ «جوما» رمضان 2025

أيسل رمزي: ردود أفعال الجمهور على دوري في "صفحة بيضا" أسعدتني

غياب محمد صلاح عن ليفربول ضد ايندهوفن في دوري الأبطال (التفاصيل الكاملة)

السكة الحديد تكشف حقيقة تصادم قطارين ووقوع عدد كبير من الضحايا

عاجل.. بيان شديد اللهجة للزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية

هكذا ظهرن نجمات مسلسل 'إخواتي' بطولة نيللي كريم رمضان 2025