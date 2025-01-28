وكيل أوقاف بالفيوم يجتمع بمديري الإدارات الفرعية بالمديرية للوقوف على أهم المستجدات بالعمل الإداري والدعوي

عقد الدكتور محمود الشيمي،وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية، بديوان عام المديرية؛ وذلك للوقوف على أهم المستجدات بالعمل الإداري والدعوي، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه بعض الإدارات،ووضع خطط وبرامج لأهم وأبرز الأنشطة القرآنية والدعوية والدروس والقوافل بالمساجد، وأيضًا المشاركات الدعوية بالتعاون مع مؤسسات المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية للتواصل المستمر وعقد لقاءات واجتماعات مع السادة مديري الإدارات الفرعية.

كما أكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، على تنفيذ جميع تعليمات الوزارة، وتكثيف المرور على المساجد،ومتابعة الأنشطة الدعوية والقرآنية،والانضباط الإداري، وحسن التعامل مع رواد المساجد؛ لأننا نحمل رسالة وأمانة وهي التبليغ عن الله وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

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