معرض نحت خردة "سبيد".. كمال السماك بمركز الحرية للابداع في الإسكندرية

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ينظم  مركز الحرية للابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية معرض نحت خردة للفنان  كمال السماك بعنوان "سبيد"، وذلك مساء الخميس  الموافق 6 فبراير الساعة 7 مساءًا بقاعة الاخوين وانلى بمقر المركز بوسط الإسكندرية  على أن يستمر المعرض إلى 15  من فبراير  القادم.

 


ويشكل الفنان أعماله بقطع الحديد مستفيدًا بخبرته ومجال عمله ويستلهم البيئة السكندرية فى بعض أعماله وقد نجح فى تنفيذ تشكيلات جمالية متنوعة للأسماك بجانب الموضوعات الأخرى.

 وجدير بالذكر أنه قد حصل  السماك على العديد من الجوائز التي منها، جائزة تشجيعية فى مرسم أتيليه الإسكندرية 1996 “ نحت “، وجائزة تشجيعية فى مرسم أتيليه الإسكندرية 1998  نحت والجائزة الأولى فى بينالى بورسعيد القومى الثالث 1996 بورسعيد، والجائزة الثالثة فى بينالى بورسعيد القومى الرابع 1998 بورسعيد، والجائزة التشجيعية لورشة النحت ببينالى الإسكندرية 2003 /2005.

وقدم العديد من المعارض الفنية الخاصة، منها معرض بعنوان "ع الماشى" "الأخواين"  بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية فبراير 2017، معرض بعنوان  سبيد بنقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية 2018، معرض بعنوان "المتاح والممكن" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2019، معرض بعنوان  أكتيوم   بمركز محمود سعيد للمتاحف بالأسكندية يناير 2020.

2017 2003 199 اتيليه الاسكندرية 2005 2019 الثقاف التشكيل التنمية الثقافية تشجيعية صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافي مركز محمود سعيد للمتاحف مركز الحرية للابداع نقابة الفنانين نقابة الفنانين التشكيليين
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