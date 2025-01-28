أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي مازالت متمسكة ببقاء نجمها التونسي علي معلول بالرغم من إعلان وكيله الرحيل في بيان رسمي.

شبانة: فرص بقاء معلول قائمة بالرغم من إعلانه الرحيل رسميا



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه علم من مصادره داخل النادي أن الإدارة مازالت تحاول إقناع كولر بضم صفقة أجنبية جديدة واحدة لإفساح المجال لقيد معلول الذي يحظى بدعم الإدارة.

وأضاف شبانة أن مصير معلول حتى الآن مرتبط بخط سير المفاوضات مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والسويسري كوتيسا حيث تعمل الإدارة على إنهاء ضم الثنائي قبل نهاية موعد القيد الإفريقي بنهاية الشهر الجاري وفي حال الفشل في ضم صفقتين سيتم قيد علي معلول.

