انهيار حائط من الطابق الثالث عشر في برج سكني بالمنيا دون إصابات

محافظات
بوابة الفجر

شهدت مدينة المنيا حادث انهيار حائط من الطابق الثالث عشر في أحد الأبراج السكنية، ولكن لحسن الحظ لم يُسجل أي إصابات بشرية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول انهيار الحائط في حي شلبي بمدينة المنيا. وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين سقوط الحائط دون أن يُسفر ذلك عن أي أضرار بشرية.

كما تم فرض كردون أمني حول العقار لضمان سلامة المارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الحادث.

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