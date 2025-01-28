أعربت الفنانة أيسل رمزي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "صفحة بيضا"، وأكدت أن التعاون مع الفنانة الكبيرة ميمي جمال وحنان مطاوع كان تجربة مميزة.

أيسل رمزي: سعيدة بتصدر مشهدي مع حنان مطاوع ترند السوشيال ميديا وأدهشني تفاعل الجمهور

وأبدت أيسل دهشتها من تصدر مشهدها مع حنان مطاوع لتريند السوشيال ميديا، حيث لم تكن تتوقع ردود الأفعال الكبيرة التي تلقتها من الجمهور.

أيسل رمزي: تفاجأت من ردود الأفعال على مشهدي مع حنان مطاوع في "صفحة بيضا"

تحدثت أيسل عن مفاجأتها من تفاعل الجمهور الكبير مع المشهد الذي جمعها بحنان مطاوع، وأكدت أن ردود الأفعال كانت غير متوقعة بالنسبة لها.

أيسل رمزي: كواليس العمل في "صفحة بيضا" كانت مليئة بالراحة والبهجة

كما أكدت أيسل أن كواليس مسلسل "صفحة بيضا" كانت مليئة بالراحة والبهجة، وأن التعاون مع ميمي جمال وحنان مطاوع كان من أجمل التجارب في حياتها المهنية.

أيسل رمزي: بدايتي كانت من الإعلانات وسأشارك في رمضان بمسلسل "في لحظة"

تحدثت أيسل عن بداية مسيرتها الفنية، حيث بدأت من مجال الإعلانات قبل أن تتحول إلى التمثيل، وكشفت عن مشاركتها في رمضان المقبل في مسلسل "في لحظة".

أيسل رمزي: ردود أفعال الجمهور على دوري في "صفحة بيضا" أسعدتني

كما عبرت أيسل عن سعادتها البالغة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من الجمهور على دورها في مسلسل "صفحة بيضا".

أيسل رمزي: التعاون مع ميمي جمال وحنان مطاوع في "صفحة بيضا" كان مريحًا وجميلًا

كما أعربت أيسل عن سعادتها بالتعاون مع النجمتين ميمي جمال وحنان مطاوع، موضحة أن العمل معهما كان مريحًا وجميلًا وأنهما كانتا تعاملانها كابنتهما.

