كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

الفجر الرياضي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر التطورات في ملف انتقال المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، إلى صفوف النادي الأهلي.

كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي أنهى كل شيء مع أشرف بن شرقي ووقع للنادي، وبمجرد إنهاء أمره مع الريان سيكون كل شيء متاحا.

وتابع كريم رمزي: إدارة الريان كانت ترفض نهائيا وتمنع بتاتا رحيل اللاعب وفسخ تعاقده، لكن الأمس حدثت انفراجة وأبدت مرونة في فسخ تعاقده.

أمير عزمي: فوز الزمالك اليوم مهمًا للحفاظ على فرصنا في المنافسة على لقب الدوري قبل لقاء بيراميدز

غيابات عديدة تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

وواصل كريم رمزي: إدارة الريان أصبحت موافقة على رحيل بن شرقي، لكن الأزمة والعائق الوحيد الذي يُعطل الصفقة هو مدرب الفريق الذي يرفض رحيله دون تعويضه بلاعب آخر.

واختتم كريم رمزي: إدارة الريان تعمل على تعويض بن شرقي بلاعب آخر وإذا تم الأمر، فسيوافق المدرب على رحيله وسينتقل إلى الأهلي.

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

خاص | الزمالك يتراجع عن ضم "حاوي النجوم" بسيناريو أحمد رضا والأهلي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

تطورات مثيرة تنتظر صفقة الأهلي الجديدة ديريك كوتيسا هل ينضم قريبًا؟

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

كريم رمزي: بيراميدز يستفسر عن قانونية مشاركة جراديشار صفقة الأهلي الجديدة

لأول مرة..أحمد فهمي يكشف مرضه

شبانة: فرص بقاء معلول قائمة بالرغم من إعلانه الرحيل رسميا

رشاد المتولي يقود تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها