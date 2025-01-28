“تعليم الأقصر” يحصد 3 مراكز علي مستوي الجمهورية في مسابقات النشرة الإخبارية المصورة

حصدت نشرة الأخبار المصورة لمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة، وجاءت النشرة الإخبارية المصورة لمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في المركز الخامس على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.



وبالنسبة لمسابقة الحديث الصحفي الإليكتروني فقد كان المركز الخامس على مستوى الجمهورية من نصيب مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات.

وقد أشاد "جارح" بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها، وكذا توجيه الصحافة والإعلام التربوي برئاسة حمدي دندراوي الموجه العام.

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