رئيس جامعة أسيوط: مستشفى الأطفال الجامعى استقبلت 66620 حالة مرضية خلال 2024

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء تقريرًا مقدمًا من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن أنشطة وإنجازات مستشفى الأطفال الجامعي خلال عام 2024، وذلك في إطار المتابعة المستمرة، والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، تحت إشراف الدكتور ياسر فاروق مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم استقبالها بمستشفى الأطفال الجامعي، حيث تم استقبال (66620) حالة؛ تم فحصها ومناظرتها وتقديم الخدمات الطبية والفحوصات المختلفة ذات التخصصات الطبية المتعددة، من خلال (21) عيادة خارجية، منها العيادات العامة، وعيادات أمراض الدم، والعصبية، والكلى، والصدرية، وجراحة الأطفال، وحديثي الولادة، والغدد الصماء، وجراحة التجميل، والروماتيزم، وجراحة العظام، وأمراض التغذية، والوراثة، والكبد، والجهاز الهضمي، والايكو، والدرن، والأطفال الأصحاء (التطعيمات)، واللياقة الطبية، وجراحة المخ والأعصاب، وعيادة الأشعة التليفزيونية.

وأوضح التقرير، عدد المرضى المترددين وحالات الدخول بوحدة الاستقبال والطوارئ حيث تم استقبال(12736) حالة.

وأشار التقرير، إلى أن مستشفى الأطفال الجامعي؛ شهد إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية للمترددين على المستشفى من الأطفال، شملت (2743) عملية جراحية، منها (1379) جراحة كبرى، و(450)عملية طوارئ، فضلًا عن (759) جراحة عظام، و(155) جراحة تجميل.

ورصد التقرير ما شهده المستشفى من افتتاحات جديدة؛ أسهمت في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وعملت علي تعزيز الدور المجتمعي، واستيعاب الزيادة في أعداد المرضى المترديين؛ لتلقي الخدمة العلاجية، وشملت افتتاح وحدة العلاج الخاص بالدور الخامس، والذي يضم ( 15) غرفة، وكذلك افتتاح عيادة وحدة الأشعة التليفزيونية على الأعصاب والعضلات بالعيادات الخارجية، وتطوير المركز العلمي بقسم طب الأطفال، وتطوير غرفتين بوحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة.

وكشف التقرير، عن تزويد وحدات وأقسام المستشفى بعدد كبير من التجهيزات الطبية؛ شملت: جهاز أشعة تليفزيونية على المفاصل، وجهاز أشعة تليفزيونية بوحدة الأشعة، و(4) أجهزة تنفس صناعي بوحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، وجهاز تخدير بوحدة المناظير الصدرية، وعدد من أجهزة رسم القلب بوحدات العناية، والغدد، والكلى، وتجهيز قسم جراحة الأطفال بآلات جراحة للعمليات الجراحية.

كما استقبل المستشفى عددًا من التجهيزات الطبية المقدمة من مؤسسة "وفاءً لمصر"، تضمنت: جهاز أشعة تليفزيونية بوحدة الأشعة، وجهاز "إيكو" بعيادة القلب، و(3) ثلاجات لحفظ البلازما والدم.

وأوضح التقرير، أن المستشفى شهد تجديد فرش حضانة الأطفال الخاصة به، كما تم البدء في تجديد محطة معالجة المياه بوحدة الكلى، وتم أيضًا إنشاء ممر بالعيادات للأطفال أصحاب الظروف الصحية التي تستدعي استخدام كرسي متحرك، إلى جانب تجديد وتطوير عدد من السيارات الخاصة بالمستشفى.

وأشار التقرير، إلى تنظيم وحدات مستشفى الأطفال الجامعي عددًا من الفعاليات والأنشطة العلمية، منها: مؤتمر وحدة التغذية، ومؤتمر وحدة أمراض الدم، كما عقدت وحدة العناية المركزة للأطفال ورشة عمل حول كيفية التعامل الأمثل مع الحالات المتقدمة.

فضلًا عن انعقاد اليوم العلمي لكلٍ من: وحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقسم طب الأطفال، ووحدة الأطفال حديثي الولادة (المبتسرين)، ووحدة الاستقبال والطوارئ بالقسم، ووحدة العناية المركزة والمتوسطة.