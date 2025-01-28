عاجل - "الأرصاد": أمطار على السواحل الشمالية وسيناء خلال ساعات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، مع استمرار تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط حركة الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط.

أمطار على السواحل الشمالية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها الصادر منذ قليل، أنّ السواحل الشمالية الغربية تشهد غدا الأربعاء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة خلال بعض الفترات المتقطعة، كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكاثر الشبورة المائية الكثيفة أحيانا خلال فترات الصباح الباكر، كما تستمر فرص تكونها على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تنشط حركة الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط بشكل معتدل، لترتفع الأمواج إلى أكثر من مترين على البحرين، ويكون مستوى نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد بين 24 إلى 28 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس غدا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصادرة عنها، أنّ من المتوقع أن يسود الأيام المقبلة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتسجل درجات الحرارة كالتالي: