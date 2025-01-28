

بحثت روسيا والبحرين مجموعة واسعة من قضايا التعاون التجاري والاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والطاقة والزراعة والبناء والثقافة وفي تكنولوجيا المعلومات، كذلك تحسين الأطر القانونية.

مباحثات روسية بحرينية في المنامة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي

وأجرت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو محادثات في المنامة اليوم بصفتهما رئيسيين مشاركين للجنة الحكومية الروسية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

ومن أبرز المواضيع التي تم بحثها، مناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل للجنة البارالمبية الدولية، المقرر عقده في روسيا هذا العام.

كما تم إيلاء اهتمام خاص للتحضيرات لمشاركة البحرين بصفة ضيف شرف في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين. وتم الاتفاق في هذا الصدد على تنفيذ مشروع يظهر الثقافة الفريدة والعريقة لمملكة البحرين خلال مشاركتها في الحدث.

وأكدت وزيرة الثقافة الروسية على العلاقة المتميزة التي تربط البلدين وأهمية التعاون الثنائي في كافة المجالات مما يسهم في زيادة عمق العلاقات وتطويرها.

بدوره، أكد الوزير البحريني على اهتمام المملكة وحرصها الدائم على تطوير علاقاتها بكافة الدول الشقيقة والصديقة، لافتا إلى أهمية الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.

وأشار في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الصديقة والمرحبة في مملكة البحرين في مختلف المجالات، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي تتميز به في ظل الاستراتيجيات والرؤى الحكومية الهادفة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كخيار أمثل للمستثمرين. كذلك لفت إلى إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة