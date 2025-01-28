توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع تجفيف البصل والثوم بمحافظة سوهاج ومصنع منتجات الرمان بأسيوط

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين هيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لدفع عجلة التنمية في محافظات الصعيد.

وقع اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس  تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة " الجهة الإستشارية للمشروع " اليوم ٢٨ يناير ٢٠٢٥  مذكرة تفاهم، لوضع التصميمات الهندسية لإنشاء مصنع تجفيف البصل والثوم، بمحافظة سوهاج ومصنّع منتجات الرمان بمحافظة أسيوط، الذي تقوم بتنفيذهم هيئة تنمية الصعيد في محافظتي سوهاج وأسيوط.


و  ذلك لما يتمتع به الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتفيذ المشروعات الصناعية والتعدينيه من خبرات كبيره فى إنشاء المشروعات الهندسية وتنفيذ العديد من المشروعات القوميه.


حيث يعتبر هذا المشروع من المشروعات التنموية التي تقوم بها الهيئة بهدف دفع عجلة التنمية لمحافظات الصعيد.

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