لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.. "التموين" تطلق 10 قوافل إلى غزة

فتح جسر جوي ممتد من لجنة المساعدات الأجنبية ..

في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد في دعم الأشقاء في قطاع غزة حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على إطلاق 10 قوافل مساعدات اغاثية للأشقاء في غزة من خلال لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة بإجمالي 796 طن مساعدات محملة في عدد 125 شاحنة حيث تضمنت 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة و 15310 خيمة و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار و5 آلاف حصائر نوم و3 كرفان وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 32 ألف أسرة

مصر لن تدخر جهدًا في دعم قطاع غزة، التزامًا بمسؤوليتها الإنسانية والقومية، وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني هذا ما أكده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،حيث تحرص الوزارة من خلال لجنة المساعدات الأجنبية التابعة على توفير الاحتياجات المطلوبة للأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصفتها من أكبر الجهات المانحة في مصر مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لضمان تقديم الدعم بأسرع وقت ممكن وبما يلبي احتياجات الأشقاء في غزة.

اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية هي إحدى أجهزة وزارة التموين ويترأس مجلس إدارتها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقد تم إنشاء هذه اللجنة للقيام بمهام رئيسية تشمل وضع وتنفيذ خطط استلام وتخزين ونقل وتوزيع المساعدات والإشراف والرقابة عليها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وتعمل اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات العالمية الخيرية المتخصصة في أعمال الإغاثة، ومنذ اندلاع أحداث غزة في 7 أكتوبر 2023 وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تم تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق ،كما نسق العميد أحمد فتحى نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مع مكتب هيئة الإغاثة بقطاع غزة ومصر وتم إرسال مساعدات إغاثية بناءًا على دراسة دقيقة لاحتياجات القطاع، تمثلت في "خيام ومراتب وبطاطين وأغطية بلاستيكية ومستلزمات نظافة" لتوفير مأوى لأهالينا في غزة يمكنهم من مواجهة فصل الشتاء، كما تم إقامة عمل جسر جوي لإرسال المساعدات مما ساهم في توفير أماكن ايوائية لـ288 ألف أسرة داخل قطاع غزة،، كما إنه من المقرر إرسال القافلة رقم 11 يوم 4 فبراير المقبل بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية وستضم 172 طن مساعدات تشمل 2686 خيمة و1080 بطانية،حيث فتحت وزارة التموين جسر جوي ممتد من لجنة المساعدات الأجنبية لتوفير الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة وسبق وتم إرسال 4 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وتلعب الدولة المصرية دورا دورا محوريا لمساندة الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية كما تبحث اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين إمكانية تقديم دفعات جديدة من المساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية انطلاقا من الدور الحيوي للجنة كشريك حكومي في المساعدات لما تمتلكه من قدرات لوچيستية متطورة ومخازن مجهزة تساهم في سرعة استلام وتوزيع المساعدات بشكل فعال، كما أن يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لإطلاق قافلة جديدة من لجنة المساعدات بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصفتها من أكبر الجهات المانحة في مصر