تحرير 167 مخالفة في حملة مكبره لرفع الاشغالات بشوارع إسنا والأقصر

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شنت شرطة المرافق بالأقصر برئاسة العقيد خالد الغول مدير الإدارة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة،  وإستهدفت أعمال الحملة مناطق السوق السياحي، وميدان ابو الحجاج، وسوق الصنايع، وابوالجود، ومنطقة الكرنك، ومعدية الأهالي.


وأسفرت الحملة عن  تحرير 101 محضر تضمنت 23 محضر أشغال، 8 محاضر باعة جائلين، 17 محضر مضبوطات متنوعة، 6 محاضر نظافة عامة، 47 محضر إزالات إدارية.
كما شنت شرطة المرافق حملة مكبرة بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا برئاسة دكتور محمد رزق رئيس المدينة استهدفت شوارع أحمد عرابي، والبحر، ومناطق البريد والمستشفى العام، والخزان.
وتم تحرير66 محضر شملت 13 محضر إشغال،  6 محاضر باعة جائلين، 12 محضر مضبوطات متنوعة، 4 محاضر نظافة عامة، 32 محضر إزالات إدارية.

فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام،  والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

 

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