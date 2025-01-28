فرج عامر: لا توجد عروض رسمية من الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة وبركات حجاج

الفجر الرياضي
فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك، مع ثنائي الفريق محمد ربيعة وبركات حجاج، خلال الفترة الحالية.

فرج عامر: لا توجد عروض رسمية من الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة وبركات حجاج

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: دخول الأهلي والزمالك وبيراميدز في بعض اللاعبين يجعل لهم أسعار خاصة، بسبب بريق هذه الأندية، ورغم ذلك هناك لاعبين مميزين وبأثمان جيدة.

وأضاف رئيس نادي سموحة: كما قلت هناك لاعبين مميزين، ومصر بها قاعدة كبيرة من اللاعبين، ومعظم اللاعبين يصعدون من الدرجات الأنى سواء من دوري المحترفين أو غيره.

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وتابع فرج عامر: ليس هناك أي كلام رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة أو بركات حجاج، وما قيل هو كلام غير مباشر فقط.

وواصل رئيس سموحة تصريحاته: لم نطلب محمد عبد الله من النادي الأهلي، ولو طلب الأهلي محمد ربيعة كنا سنطلب محمد عبد الله وقتها ضمن الصفقة.

واختتم فرج عامر تصريحاته: الأهلي لجأ إلى مصطفى العش وهو لاعب ممتاز، ولا شك أنه صفقة جيدة للأهلي، ونتابعه منذ أن كان في نادي كفر الدوار.

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