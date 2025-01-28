كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك، مع ثنائي الفريق محمد ربيعة وبركات حجاج، خلال الفترة الحالية.

فرج عامر: لا توجد عروض رسمية من الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة وبركات حجاج

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: دخول الأهلي والزمالك وبيراميدز في بعض اللاعبين يجعل لهم أسعار خاصة، بسبب بريق هذه الأندية، ورغم ذلك هناك لاعبين مميزين وبأثمان جيدة.

وأضاف رئيس نادي سموحة: كما قلت هناك لاعبين مميزين، ومصر بها قاعدة كبيرة من اللاعبين، ومعظم اللاعبين يصعدون من الدرجات الأنى سواء من دوري المحترفين أو غيره.

وتابع فرج عامر: ليس هناك أي كلام رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة أو بركات حجاج، وما قيل هو كلام غير مباشر فقط.

وواصل رئيس سموحة تصريحاته: لم نطلب محمد عبد الله من النادي الأهلي، ولو طلب الأهلي محمد ربيعة كنا سنطلب محمد عبد الله وقتها ضمن الصفقة.

واختتم فرج عامر تصريحاته: الأهلي لجأ إلى مصطفى العش وهو لاعب ممتاز، ولا شك أنه صفقة جيدة للأهلي، ونتابعه منذ أن كان في نادي كفر الدوار.