تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن الشكل الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، الذي تُقام به النسخة الحالية بنظام استثنائي، وعلى مرحلتين.

فرج عامر: نظام الدوري الجديد جعله أصعب.. والتحكيم يتحسن بشكل جيد

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الدوري أقوى وأصعب هذا الموسم والنظام أحسن، والمباريات كأنها مباريات كؤوس لذلك فالمباريات مميزة.

وتابع رئيس نادي سموحة: بالتأكيد لا يُمكنني أن أطالب باستمرار هذا النظام الاستثنائي ليكون نظاما دائما، لكن كما قلت لا شك أنه جعل التنافسية أكبر والمباريات أصبحت بمثابة مباريات في بطولة الكأس.

وعن طموحاته خلال الموسم الحالي، قال عامر: كان هناك تهاون من لاعبينا وحالة من التراخي في بعض الأوقات وسنحاول بذل كل جهودنا من أجل التواجد بين الأندية الكبار في المرحلة الثانية من الدوري.

واختتم فرج عامر تصريحاته متحدثا عن التحكيم، حيث أكد أن التحكيمي يسير بشكل جيد خلال الموسم الحالي، وأنه يتحسن عن المرحلة الماضية، ولا بد أن يكون هناك صبر حتى تتطور المنظومة.