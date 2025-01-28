فرج عامر: نظام الدوري الجديد جعله أصعب.. والتحكيم يتحسن بشكل جيد

الفجر الرياضي
فرج عامر
فرج عامر

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن الشكل الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، الذي تُقام به النسخة الحالية بنظام استثنائي، وعلى مرحلتين.

فرج عامر: نظام الدوري الجديد جعله أصعب.. والتحكيم يتحسن بشكل جيد

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الدوري أقوى وأصعب هذا الموسم والنظام أحسن، والمباريات كأنها مباريات كؤوس لذلك فالمباريات مميزة.

وتابع رئيس نادي سموحة: بالتأكيد لا يُمكنني أن أطالب باستمرار هذا النظام الاستثنائي ليكون نظاما دائما، لكن كما قلت لا شك أنه جعل التنافسية أكبر والمباريات أصبحت بمثابة مباريات في بطولة الكأس.

خاص | الزمالك يتراجع عن ضم "حاوي النجوم" بسيناريو أحمد رضا والأهلي

أمير عزمي: فوز الزمالك اليوم مهمًا للحفاظ على فرصنا في المنافسة على لقب الدوري قبل لقاء بيراميدز

وعن طموحاته خلال الموسم الحالي، قال عامر: كان هناك تهاون من لاعبينا وحالة من التراخي في بعض الأوقات وسنحاول بذل كل جهودنا من أجل التواجد بين الأندية الكبار في المرحلة الثانية من الدوري.

واختتم فرج عامر تصريحاته متحدثا عن التحكيم، حيث أكد أن التحكيمي يسير بشكل جيد خلال الموسم الحالي، وأنه يتحسن عن المرحلة الماضية، ولا بد أن يكون هناك صبر حتى تتطور المنظومة.

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

نجم الزمالك يعلق على عودة تريزيجيه للأهلي وإمكانية ضم بن شرقي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان شديد اللهجة للزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية

عاجل - رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بتوسيع قاعدة التشاور والاستفادة من جميع الخبرات

كريم رمزي: إدارة الريان وافقت على رحيل بن شرقي.. وعائق وحيد أمام الأهلي

رفض الاستئناف المقدم من نجل طليقة الشيف الشربيني على حكم حبسه

أيسل رمزي: سعيدة بتصدر مشهدي مع حنان مطاوع ترند السوشيال ميديا وأدهشني تفاعل الجمهور

المشاط: الذكاء الاصطناعي يُعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي والتنمية على مستوى العالم

كريم رمزي: صفقة تريزيجيه استثنائية لـ الأهلي.. وهي الأهم في آخر 10 سنوات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلة ارتفاع منسوب المياه السطحية بمركز ومدينة فايد