وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية والدولية

السعودية
بوابة الفجر

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بالرياض، نظيره التركي هاكان فيدان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين سفير خادم الحرمين الشريفين فيصل بن فرحان بن عبدالله

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