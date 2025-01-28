علق الإعلامي كريم رمزي، على صفقة انتقال محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، قادما من فريقه طرابزون التركي، مع نهاية الموسم الجاري.

كريم رمزي: صفقة تريزيجيه استثنائية لـ الأهلي.. وهي الأهم في آخر 10 سنوات

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: أكدنا مبكرا إنهاء الأهلي الصفقة، وتحدثت مع تريزيجيه أثناء تواجدي في قطر لمتابعة كأس إنتركونتيننتال، وأخبرني أنه لا يُمانع العودة إلى الأهلي.

وتابع كريم رمزي: الأهلي تحدث مع الريان والنادي القطري وافق على إعارة تريزيجيه للاحمر حال شرائه نهائيا من فريقه التركي.

وأضاف رمزي: الأهلي لجأ إلى النادي التركي مباشرة ولم ينتظر مسألة الريان القطري، ولذلك أنهى الصفقة نهائيا وقام بشراء اللاعب.

وأكمل كريم رمزي: صفقة تريزيجيه في الأهلي هي صفقة استثنائية، وهي الصفقة الأهم للأحمر في آخر 10 سنوات، رغم وجود إمام عاشور ووسام أبو علي.

واختتم كريم رمزي: صفقة تريزيجيه تُعتبر صفقة لاعبي أوروبي لكنه بجنسية مصرية، والصفقة كلفت الأهلي نحو مليون و800 ألف دولار، لذلك فهي صفقة ذهبية أهم من أي صفقة أخرى.

