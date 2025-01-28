كريم رمزي: صفقة تريزيجيه استثنائية لـ الأهلي.. وهي الأهم في آخر 10 سنوات

الفجر الرياضي
تريزيجيه
تريزيجيه

علق الإعلامي كريم رمزي، على صفقة انتقال محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، قادما من فريقه طرابزون التركي، مع نهاية الموسم الجاري.

كريم رمزي: صفقة تريزيجيه استثنائية لـ الأهلي.. وهي الأهم في آخر 10 سنوات

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: أكدنا مبكرا إنهاء الأهلي الصفقة، وتحدثت مع تريزيجيه أثناء تواجدي في قطر لمتابعة كأس إنتركونتيننتال، وأخبرني أنه لا يُمانع العودة إلى الأهلي.

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وتابع كريم رمزي: الأهلي تحدث مع الريان والنادي القطري وافق على إعارة تريزيجيه للاحمر حال شرائه نهائيا من فريقه التركي.

وأضاف رمزي: الأهلي لجأ إلى النادي التركي مباشرة ولم ينتظر مسألة الريان القطري، ولذلك أنهى الصفقة نهائيا وقام بشراء اللاعب.

وأكمل كريم رمزي: صفقة تريزيجيه في الأهلي هي صفقة استثنائية، وهي الصفقة الأهم للأحمر في آخر 10 سنوات، رغم وجود إمام عاشور ووسام أبو علي.

واختتم كريم رمزي: صفقة تريزيجيه تُعتبر صفقة لاعبي أوروبي لكنه بجنسية مصرية، والصفقة كلفت الأهلي نحو مليون و800 ألف دولار، لذلك فهي صفقة ذهبية أهم من أي صفقة أخرى.
 

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كريم رمزي: صفقة تريزيجيه استثنائية لـ الأهلي.. وهي الأهم في آخر 10 سنوات

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