كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف النجم التونسي علي معلول من الرحيل عن النادي الأهلي، بعد البيان الذي أصدرته الشركة المسئولة عنه أمس الاثنين.

كريم رمزي: أطالب الأهلي بتكريم استثنائي لـ علي معلول حال رحيله

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الشركة المسئولة عن علي معلول، وضعت الأهلي تحت ضغط ببيانها أمس، وإن اللاعب لم يرحل بشكل رسمي.

وتابع كريم رمزي: إدارة الأهلي يتبقى لها مكانين لتسجيل صفقتين أجنبيتين، وإذا تم التعاقد مع لاعب واحد سيتم قيد معلول، لكن إذا تعاقد النادي مع لاعبين فلن يتم قيد معلول.

وواصل رمزي: معلول لن يكون جاهزا 100% إلا بعد نحو شهر ونصف، ورغم أن رأيي الشخصي أنني أتمنى استمراره لأنه أفضل محترف في تاريخ كرة القدم المصرية، وهو نفس رأي الإدارة والجمهور ولجنة التخطيط، إلا أن كولر يتعامل مع الأمر بشكل عملي ويريد رحيل علي معلول.

واختتم كريم رمزي: لم يتم حسم الأمر بالنسبة لـ علي معلول، والأيام المقبلة ستُحدد الأمر سواء باستمراره أو رحيله، لكن أتمنى حال الاستقرار على رحيله أن يكون له تكريم استثنائي لم يحدث من قبل.