موقف "الونش" من مباراة بيراميدز المقبلة في دوري "نايل"

الفجر الرياضي
الونش
الونش

اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة محمود حمدي "الونش"، مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاهزية "الونش" لمباراة بيراميدز المقبلة في دوري "نايل"

وكان محمود حمدي "الونش" تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة الجونة التي أقيمت مساء الأمس في مسابقة الدوري.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالاطمئنان على سلامة "الونش" خلال المران اليوم،  وشارك اللاعب في التدريبات التأهيلية والاستشفائية الخاصة بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام الجونة.

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ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

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