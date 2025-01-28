مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين

استضافت مكتبة الإسكندرية الدكتورة مروة العرقوبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في زيارة خاصة لمكتبتي الطفل والنشء التابعين لقطاع المكتبات، وذلك بمرافقة الدكتورة نادية الخولي، رئيس المجلس المصري لكتب الأطفال، والدكتورة إيمان محمد، المدير التنفيذي للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

واستقبل الوفد دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، وقد تبادلوا الحديث عن أوجه التعاون المختلفة بين مكتبة الإسكندرية والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وكافة السبل الممكنة لتوفير بيئة صحية للطفل والنشء وزيادة الاهتمام بهما، من خلال التحفيز على القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية والمعلوماتية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.



وقامت مكتبة الطفل بتنظيم ورشة حكي قصصي من تقديم الحكواتي هيثم شكري، الذي يُعرف بشغفه الكبير في مجال التفاعل مع الأطفال وإشراكهم في تفاصيل القصة ليكونوا جزءًا فعليًّا من أحداثها.

وجدير بالذكر أنه قد ساهم الحكواتي هيثم شكري في جذب انتباه الأطفال وإشعال حماسهم من خلال أسلوبه السلس ووسائله التفاعلية.



وفي سياق متصل، نظمت مكتبة النشء محاضرة من تقديم الكاتبة الدكتورة منى لملوم، بعنوان "كيف تعالج القصص التحديات النفسية"، حيث سلطت الضوء على ازدياد التحديات لدى الشباب هذه الأيام من كثرة الضغوط والمنافسة، وأثناء المحاضرة كان هناك حكيًا قصصيًّا لتوصيل العبر والمعاني بطريقة سلسة.



واُختممت الزيارة الرسمية بقيام المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بتقديم الكتب الفائزة بجائزة الاتصالات في عام 2024م كإهداء إلي مكتبة الإسكندرية.



