مصطفى الزناري يشارك في المران الجماعي لـ الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مصطفى الزناري يشارك في المران الجماعي لـ الزمالك

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك مصطفى الزناري في التدريبات التأهيلية والاستشفائية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز، بجانب المشاركة في جزء من تدريبات الكرة.

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ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير، بمشاركة الزناري بشكل تدريجي في التدريبات لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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