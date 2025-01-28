تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " ألتراس أهلاوي " لـ 10 فبراير



قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رفعت خلف الله السمان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " ألتراس أهلاوي ".. وذلك لجلسة 10 فبراير المقبل لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في 10 يونيو 2015 بالسجن المؤبد بتهمة إستعراض القوة ووضع نار وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.