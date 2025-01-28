وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والاصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أحدث منظومات التأمين الفنى والإصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لمنظومة التأمين الفنى لمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.

وأستمع القائد العام إلى شرح مفصل من اللواء أركان حرب مصطفى محمد القويسنى مدير الأسلحة والذخيرة تضمن دور الإدارة فى تعظيم القيمة المضافة للأسلحة والمعدات، وإبتكار أساليب جديدة للتأمين الفنى للتشكيلات التعبوية، فضلًا عن دور الورش الرئيسية فى تنفيذ العديد من المهام غير النمطية فى مجالات الصيانة والإصلاح وإختبارات الأداء الصحيح لكافة الأسلحة المختلفة، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات إدارة الأسلحة والذخيرة فى ظل التطور المستمر فى نظم التسليح.

وأفتتح الفريق أول عبد المجيد صقر قسم الصناعات المتطورة والذى تم إنشاءه وتطويره وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والفنية، وتضمنت الجولة التفقدية المرور على  ورش المعدات الفنية التخصصية ومعرضً للأسلحة والمعدات التى تم تطويرها بسواعد وعقول رجال الأسلحة والذخيرة.

وخلال الجولة ناقش القائد العام للقوات المسلحة الكوادر الهندسية والفنية فى التعامل الأمثل مع مخلتف الأسلحة والمعدات التى زودت بها القوات المسلحة فى كافة التخصصات، وأطمئن على قدرتهم على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق فى أنظمة التسليح الحديثة.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر أن القوات المسلحة مستمرة فى تطوير إمكاناتها وقدراتها الفنية والقتالية وفقا لاحدث النظم العالمية، مشيدا بالجهد الذى يبذله رجال الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، ودورهم فى تطوير الأداء للعديد من الاسلحة والمعدات وتحقيق أقصى إستفادة منها وصولا لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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