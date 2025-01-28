الكشف الطبي لموظفي أوقاف الإسكندرية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

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جانب من توقيع الكشف
جانب من توقيع الكشف الطبي

 نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء  حملة للكشف الطبي على عدد من موظفيها بالتعاون مع لجان متخصصة من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - منطقة الجمرك الطبية.

وتضمنت الفعالية أيضًا فقرة توعوية شملت مخاطر التدخين، مخاطر السمنة، والأمراض المزمنة، في إطار الحرص على رفع الوعي الصحي لدى الموظفين، وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على صحتهم.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية تحت شعار "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتفعيلًا للمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، الأورام، ودعم صحة المرأة.

وأعربت مديرية أوقاف الإسكندرية عن تمنياتها بالتوفيق للجميع، مؤكدةً استمرارها في دعم صحة العاملين بها لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة.

 

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