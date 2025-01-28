العدل تفتتح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية

حوادث
صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح



أناب المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل كل من المستشار/ طارق حربى،  مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار / ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري،  فى افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وذلك بحضور السيد/ أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والسيدة / فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا، والمستشار/ ياسر حسين رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.
ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة العدل  ومنظمة العمل الدولية من خلال المشروع التابع للوكالة السويدية مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا.
وتهدف هذه المكاتب إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجانًا عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.

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افتتاح مكاتب المحاكم المتخصصة المستندات المطلوبة رئيس محكمة شمال القاهرة عدنان فنجري منظمة العمل الدولية بالقاهرة مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وزارة العدل

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