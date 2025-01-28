القوات المسلحة تنجح فى إنقاذ عدد من السياح تعطل بهم بالون طائر

أخبار مصر
جانب من الإنقاذ
جانب من الإنقاذ

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمعاونة كافة أجهزة الدولة فى أعمال البحث والإنقاذ، نجحت عناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى فى إنقاذ ركاب بالون طائر "منطاد" بمحافظة الأقصر بعد جنوحه بسبب الرياح.

حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة إستغاثة تفيد بتعرض بالون طائر إلى جنوح بسبب الرياح وتعطله وهبوطه إضطراريا بإحدى المناطق الجبلية شمال غرب الأقصر ويحمل على متنه 24 سائحًا من جنسيات مختلفة، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام القوات الجوية بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الجوى بدفع طائرة مروحية لتحديد موقع الحادث والمعاونة لعناصر الإنقاذ فى الوصول إلى مكان سقوط المنطاد بالمنطقة الجبلية  وتقديم كافة الخدمات الطبية والإدارية لهم، حيث نجحت الجهود فى إخلاء جميع السياح العالقين بمعاونة عناصر الشرطة المدنية.

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