إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالقليوبية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي اصطدمت بمحطة الأتوبيس الترددي، بالطريق الدائري على رشاح الخصوص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري على رشاح الخصوص ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومحطة الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى ووقوع ثلاث مصابين هم: "عمرو.خ" و"محمد. ر" و"يوسف. أ" مصابين في القدمين وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر التخصصى لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بموالات الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.