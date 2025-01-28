إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالقليوبية

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي اصطدمت بمحطة الأتوبيس الترددي، بالطريق الدائري على رشاح الخصوص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري على رشاح الخصوص ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومحطة الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى ووقوع ثلاث مصابين هم: "عمرو.خ" و"محمد. ر" و"يوسف. أ" مصابين في القدمين وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر التخصصى لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بموالات الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

إصابة 3 أشخاص حادث تصادم سيارة تصادم سيارة ملاكى حادث تصادم وقوع حادث تصادم

مواد متعلقة

العثور على رضيع داخل منور عقار بشبرا الخيمة

إحالة أوراق طالب للمفتي لقتله والده طعنا بالسكين في القليوبية

الإعدام لعاملين لاتهامهم بقتل سائق توك توك لسرقة هاتف محمول بالقليوبية

طلاب جامعة بنها يحتفلون بعيد الشرطة مع قوات الأمن

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التمريض

محافظ القليوبية: تقسيم المناطق إلى مربعات سكنية لتسهيل عملية جمع القمامة

محافظ القليوبية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

ضبط مصنع عصائر بداخله عبوات فاسدة بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان شديد اللهجة للزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية

إحالة الشكوى المقدمة من بيراميدز ضد محمود عاشور ونجله للتحقيق

الكونغو الديمقراطية.. الجثث تتراكم في غوما شرقي البلاد

نائب رئيس جامعة الأزهر: المنهج الأزهري عبر تاريخه صمام أمان ضد التطرف

ظهرت الآن.. نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيا بالجيزة

عاجل - موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم دمجها مع إجازة تحرير سيناء؟

المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة

"تمكين المرأة" فى ندوة بجامعة أسيوط