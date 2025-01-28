كأس الأمم الأفريقية 2025

كأس الأمم الأفريقية 2025.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في دور المجموعات.

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أمس بمدينة الرباط بالمغرب عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

ويبحث العديد من عشاق المنتخب المصري عن مواعيد مواجهات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وفيما يلي نسنعرض لكم مواعيد مواجهات منتخب مصر ضمن منافسات المجموعه الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

مواعيد مواجهات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

مواجهات منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية 2025، ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مبارتاته في البطولة أمام منتخب زيمبابوى.

حيث ستقام المواجهة الأولى يوم 22 ديسمبر 2025.

ويواجه الفراعنة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 ديسمبر 2025.

فيما يختتم منتخب مصر مبارياته في المجموعة الثانية أمام منتخب أنجولا يوم 29 ديسمبر 2025.

كأس الأمم الأفريقية 2025

وكان قد تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، حيث ضم كل مستوى منتخبا من المستويات الأربعة التي حددها الكاف سابقًا لتصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة.

وضمت كل مجموعة 4 منتخبات تلعب مع بعضها البعض بواقع 3 مباريات لكل منتخب، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لثمن نهائي البطولة، بلإضافة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في الدور الأول.

وكان قد جاء تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة قبل إجراء القرعة اليوم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كالتالي، حيث قُسمت المنتخبات إلى 4 مستويات.

المستوى الأول:- المغرب - السنغال - مصر - الجزائر- نيجيريا - ساحل العاج (حاملة اللقب في النسخة الأخيرة).

المستوى الثاني:- الكاميرون - مالي - تونس - جنوب إفريقيا - الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو.

المستوى الثالث:- الغابون- أنجولا - زامبيا - أوغندا - غينيا الاستوائية - بنين.

المستوى الرابع:- موزمبيق - جزر القمر - تنزانيا - السودان - زيمبابوى - بوتسوانا.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بلقب هذه البطولة برصيد 7 ألقاب، كان أخرها في عام 2010، رفقه الجيل الذهبي بقيادة المعلم حسن شحاتة، الذي حصد اللقب في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006، 2008، 2010.

ويأتي خلف منتخب مصر المنتخب الكاميروني برصيد 5 ألقاب.

موعد انطلاق مباريات كاس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

ومن المقرر أن يستضيف المغرب البطولة في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 وحتى يوم 18 يناير 2026.