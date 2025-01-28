محافظ الجيزة يلتقي المواطنين لبحث طلباتهم..غلق وتشميع منشأة لإنتاج مواد كيميائية تسبب خطرًا على المواطنين

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من الشكاوي المقدمة خلال لقاءه الاسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل اليات التواصل المباشر مع المواطنين.
وشهد اللقاء بحث شكوى أحد المواطنين بشارع التحرير بحى الدقى للتضرر من قيام حارس العقار بالاستيلاء على سطح العقار وبناء غرفتين دون ترخيص ومنع السكان من الوصول آلية.
وكلف المحافظ رئيس حى الدقى بفحص الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وإزالتها علي الفور مع تفعيل قرار الترميم للشقة الكائنة اسفل سطح العقار والمتضررة من المخالفات.
وبحث المحافظ شكوي أحد المواطنين بشارع الشهيد أحمد حمدى بالطوابق بحى الهرم  بشأن المتضرر من بناء أحد السكان دورين مخالفين وروف بالعقار ووضع ابواب على سطح العقار.  
ووجه المحافظ  حى الهرم بمتابعة الشكوى وازالة المخالفات على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين والمقيم بشارع أحمد عوف بالمنشية نطاق حى الهرم والذى يتضرر خلالها من وجود  منشاة للفحم أسفل العقار يقوم بتصنيع المواد الكيميائية  الضارة مما يعرض صحة وسلامة السكان للخطر لعدم التزامها باشتراطات الحماية المدنية. 
وعلى الفور شدد المحافظ على حى الهرم  بغلق وتشميع المنشأة مع مصادرة المعدات والماكينات بالإضافة إلى المرور الدائم على المنشآت التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين داخل الكتل السكنية.
كما استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين المقيم بشارع ابو السعود بجزيرة الذهب بحى جنوب الجيزة من قيام أحد الجيران بهدم وإزالة اربع جدران داخل شقته مما يمثل خطورة على السلامة الإنشائية للعقار 
وعلى الفور وجه المحافظ حى جنوب الجيزة  بالمتابعة الدورية للقرار الصادر بوقف الأعمال لضمان عدم عودتها مجددا.
وناقش المحافظ شكوى سكان عمارات مساكن الضباط بحى العمرانية بشأن تضررهم من تشغيل مدرسة سودانية مخالفة ثلاث فترات مما يسبب الازعاج للسكان والقاء المخلفات من نوافذ المدرسة 
وعلى الفور وجه المحافظ حى العمرانية بإنذار مالك المنشأة مؤجر المبنى بالمخالفة للقوانين ودون تراخيص مع قطع المرافق عنها لحين عودة نشاط المبنى من تعليمى إلى ادارى مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 
وخلال بحث شكوى من سكان شارع سيدى اسماعيل امبابى ببشتيل البلد بأوسيم من الانقطاع الدائم للمياه. 
وجه المحافظ مركز ومدينة اوسيم بالتنسيق والمتابعة مع شركة مياه الشرب باتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص المواسير الحالية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وكفاءتها وسرعه حل شكوي المواطنين. 
وخلال اللقاء حرص أحد المواطنين بتوجيه الشكر للمحافظ لسرعة الاستجابة لشكواه بمنطقة شبرامنت طريق جسر الصليبية بمركز ابو النمرس.
وفى نهاية اللقاء شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز اليات التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم.
حضر اللقاء محمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية  لشئون مكتب المحافظ وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية.

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