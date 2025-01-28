التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 20،000 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.


وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/  في الفترة من 13 حتى 26، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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