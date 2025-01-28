سميرة أحمد تتحدث عن علاقتها بشقيقتها وكيفية دخولها مجال الفن

كشفت الفنانة سميرة أحمد أسرار من حياتها الشخصية، وتحدثت عن دخولها مجال الفن، وذلك خلال حوارها مع برنامج الستات، الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة، على قناة النهار.

سميرة أحمد تتحدث عن علاقتها بشقيقتها

وقالت سميرة أحمد: أنا دخلت الفن بعد شقيقتي خيرية، وهي التي شجعتني أن أكون فنانة، وكنا بنمثل على سلم البيت وإحنا صغيرين، وأنا أفتقدها حاليًا الله يرحمها، كانت كل شئ بالنسبة لي.

سميرة أحمد تتحدث عن كيفية دخولها مجال الفن

وأضافت سميرة أحمد: خيرية كانت لي بمثابة الأخت والأم والصاحبة، وكنت أسألها في كل شئ، وأخذ رأيها في كل شئ، ولي حاليًا أصدقاء، وأتمنى من الله أن يُبقي لي ابنتي.

آخر أعمال سميرة أحمد

وكان اخر اعمال سميرة احمد هو مسلسل ماما في القسم كان آخر أعمال سميرة أحمد، والذي عُرض عام 2010، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، وأحمد فهمي، والعمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.

أهم أعمال سميرة أحمد

شاركت سميرة احمد في العديد من الاعمال الفنية وكان من أهمهم في السينما هو فيلم "الخرساء" عام 1961 من إخراج حسن الإمام و"صراع الأبطال" عام 1962 من إنتاج صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار ومن إخراج توفيق صالح، و"أم العروسة" للمخرج عاطف سالم، و"خان الخليلي" عام 1966 عن رواية الأديب نجيب محفوظ، و"قنديل أم هاشم" عام 1968 و"عين الحياة" عام 1970 أمام صلاح ذو الفقار، و"الشيماء" عام 1972 و"ليل وقضبان"، وكان لها تجارب إنتاجية حيث أنتجت وقامت ببطولة فيلم "عالم عيال عيال" عام 1976 مع رشدي أباظة. وقدمت سميرة أحمد أيضًا عددًا من الأعمال التليفزيونية منها "عندما تتفتح الزهور"، "امرأة من زمن الحب" و"أميرة في عابدين"، "ماما في القسم".